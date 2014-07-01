Бекон домашний / Fresh bacon

Продолжая тему мясных примитивов. В предыдущей серии был Corned Beef. Теперь бекон – очередной и важный эксперимент по использованию нитрита (сure#1) в домашних условиях. Собственно сам бекон, по большей части, использую как ингредиент при готовке. Хотя и на кусок ржаного , да под стопарик – абсолютно не побрезгую, тем более что вероисповедание как и происхождения свободно позволяют. И, соответственно, бекон должен быть всегда под рукой, но найти хороший, качественный не всегда возможно. Вот и приходиться браться за дело своими руками
Первым делом мясо – грудинка или подчеревок, со шкурой. Опять столкнулся с тем, что наши мясники привыкли работать как им удобно, а не для клиента. После долгих споров с мясником и воплей "...у нас так не рубят!" удалось выцарапать единый кусок грудинки с подчеревком, весом порядка 3-х килограмм.
Удалил ребра, хрящи. Обровнял так, чтобы кусок был с ровными и прямыми краями. Обрезь пойдет потом на колбасу, ребра на рийет. Для равномерности засола, желательно, чтобы кусок имел еще примерно одинаковую толщину. Отделил подчеревочную часть как более тонкую. Ради эксперимента так и планировалось, засолить два куска.
Засол делал сухим способом. На мой взгляд это экономит время (не надо возиться с рассолом) и место в холодильнике. Предварительно наколол куски, со стороны мяса, достаточно часто (каждые 1,5 см) деревянным шампуром.
Посолочную смесь смесь взял из расчета около 25 г. на 1 кг или 2,5% от общего веса мяса. Соль крупного помола, сахар для пущщего вкусу тростниковый (хотя и обычный белый пойдет).
|
Вес, г/кг
|
Отн. %
|Cоль
|
15,5
|
0,015
|Сахар
|
8
|
0,008
|Сure#1
|
1,5
|
0,0015
Еcли нужен более сладкий бекон «в американском стиле», сахара надо взять дополнительно к общему весу в трое больше.
Специи:
1 ст.л – раздавленный черный перец
2-3 – разломанных лавровых листа
3-4 – дольки чеснока, раздавленных плоской стороной ножа (опционально).
Высыпал смесь на ровную поверхность, прижал к ней кусок мясом со всех сторон, пока вся смесь равномерно не прилипла без остатка. По-массировал кусок, аккуратно втирая смесь в мясо, натер специями. Положил в зип-пакет и убрал в холодильник мясом к верху. Надо сказать что держать в мясо в зип-пакете оказалось очень удобно, не надо никаких контейнеров, освобождать место на полках. Да и лишний воздух к мясу не попадает, а влага удерживается. Правда купить такие пакеты, большой емкости, оказалось нетривиальной задачей... полез было уже ebay шерстить, но пришла спасительная мысль - Икея! И да, есть такие: на 6 и 4,5 литра в одной упаковке, по 15 шт. там тех и других.
Держал мясо в холодильнике на ровной поверхности, порядка недели. Переворачивал кусок раз в сутки. До тех пор, пока мясо, на ощупь, в самом толстом месте не станет более твердым. В процессе никакой особо жидкости в пакете не наблюдалось. Вынул мясо из пакета, очень тщательно обмыл кусок под струей холодной воды от специй и остатков соли, обсушил полотенцем и отправил обратно в холодильник дозревать еще на пару дней, правда уже в закрытом контейнере.
На этом бы можно было бы и остановиться. Такой вот сырой бекон вполне достаточен для использования в качестве составляющего во многих блюдах. Но вот сырым его есть как-то не все любят, хотя ничего такого страшного в нем нет. Для придания более знакомого вида, вкуса, текстуры – стоило продолжить эксперимент. Располагая только тем оборудованием, что имеется на обычной кухне, без использования коптильни. Да и копченый бекон далеко не всегда используют при готовке.
Все до банальности оказалось просто. Поместить свежепросоленный бекон в разогретую до 93 °C духовку и довести мясо до температуры внутри куска в 65 °C. Суть процесса в том, чтобы мясо (белок) смог приготовиться, а жир еще не стал плавиться.
Единственная тонкость, и как оказалось сложность – это поддержание необходимой постоянной температуры духовки в 93 °C. В моей простецкой газовой плите это оказалось не совсем тривиальной задачей. Минимум она выдает чуть больше чем надо. Чрезмерный нагрев тут совершенно не нужен, чтобы не перегреть кусок и не вытопить сало, сделав из бекона жаренное мясо. Приходилось регулировать температуру духовки путем приоткрывания дверцы, причем на существенно малые величины. Огромное подспорье здесь если иметь термометр с гибким щупом и двух-уровневым датчиком. Который показывает температуру на всем протяжении времени приготовления – как внутри куска мяса, так и снаружи. А в случае достижения заданного порога внутри куска, сигнализирует об этом.
По информации авторитетных источников процесс прогрева куска должен занять примерно 2 часа. У меня получилось от 2-40 до 3-30 часа. Во-первых, сказалась возня с духовкой, пока приноровился температура скакала от 82 до 98 °C. Во-вторых, видимо играет роль толщина куска, чем тоньше тем быстрее прогревается. Щуп от термометра надо вставлять в самую толстую часть куска для объективности показаний. Кусок же располагать на протвине, на решетке, кожей вниз. В процессе ничего из куска особо не вытопилось, может быть от силы 1 столовая ложка жира. По итогу потеря в весе, за счет влаги, составляет примерно 12-15%.
После того как бекон готов, и пока он еще горячий – снять с него шкуру. Это очень легко сделать, положив на разделочную доску кусок кожей вниз, и прижимая к низу острый длинным тонкий нож срезать его с кожи. Беконью шкурку не выбрасывать – ценный продукт! Для фасолевого супа или добавить в тушеное мясо, очень даже хорошо сказывается на вкусе и текстуре.
И, конечно, невозможно удержаться и не попробовать только-только приготовленный бекон еще теплым. Хоть у меня это дело и было фактически в ночи, но отваренная молодая картошка нашлась, да за стопочкой дело не стало. Главное не слопать теплый ароматный, аппетитный, полупрозрачный, розовый бекон вообще весь и сразу! Лучше остудить кусок до комнатной температуры, завернуть в бумагу и убрать в холодильник. На следующие сутки бекон будет то что надо. Сало конечно не будет полупрозрачным, но общий вид и вкус на 5 с плюсом. Спокойно хранится недели две (на самом деле не спокойно, был съеден гораздо раньше) или можно в морозилку пихнуть.
Но и это еще не все! Самая главная часть эксперимента была именно в том, чтобы посмотреть в сравнении работу нитритной соли.
Из одного отруба было засолено два куска. Один кусок засолен с участием нитрита, другой без. Все остальные условия были равными. За исключением того, что куски находились во время засолки в разных пакетах. И тут выяснилось все самое интересное.
В случае засолки без нитрита, на пятые сутки мясо стало попахивать, как говорят задохлось, появился неприятных душок - т.е. стала множиться всякая не полезная микрофлора. К этому времени кусок фактически просолился до готовности, стал твердым. И чтоб не дать мясу пропасть – промыл, обсушил и отправил в духовку сразу же, без двухдневной пост-выдержки. Тепловая обработка почти помогла избавиться от неприятного запаха, который уже практически исчез только после нескольких дней последующего хранения в холодильнике.
Мясо же с нитритом, полежало в пакете еще сутки, так как куски были толще и недостаточно на тот момент просолились. Потом, после промывки, пролежали еще двое суток. Никакого неприятного запаха не наблюдалось. Для чистоты эксперимента чеснок не использовал. Так вот, если принюхаться, мясо приятно пахло простоквашей, не более. Т.е, как пишут, нитрит в паре с солью угнетает вредную микрофлору - да, это так.
Внешний вид, вкус. Вверху тот кусок, что засаливался без нитрита. Мясо бледно-розовое, сало желтоватое, вкус обычной вареной свинины. Внизу то, что засаливалось с нитритом, мясо приятного цвета с розовым салом вокруг, вкус нежно-беконный, который со временем несколько усиливается.
При обжарке разница между двумя видами так же заметна. Безнитритный бекон становится серым. Другой же остается розовым до конца, имея в поджаренном виде аппетитный, румяный вид. Ни какого фотошопа!
Пардон за каламбур и нижегородский английский, но, как грицца, из вагона с песней не выкинешь:
Конечно, лучше держать бекон большим куском и отрезать от него по мере необходимости – так он сохраняется лучше, если не сожрать раньше. Бекон, который планирую пустить для готовки, нарезал брусками 8х8х25 мм (lardons) и положил в морозилку порциями по 100 г. Нарезанный полосками бекон хранить так не получатся, смерзаются заразы. Не спасает прокладка между ними обычного стрейча. Тонковат он, нужно что-то более жесткое для прокладки. С другой стороны, супер-тонкие полосы бекона хорошо режутся с целого замороженного куска.
Ну и куда же пошел бекон? А вот куда! Несколько примеров, что называется сразу в дело, не отходя от
Frisée aux Lardons. Салат фризе с лярдонами. Эффектный кучерявый такой салат, нежного вкуса с легкой горчинкой - не руккола, но возможно наверное заменить любым другим салатом. Вкратце это так: на 100 г. бекона 200 г. салата, обжарить бекон до золотистого цвета, добавить мелко нарезанную луковицу шалота, потушить минуту, влить 3-4 ст.л красно-винного уксуса, дать упариться до легкого загустения. Предварительно же ободрать салат со стеблей, по желанию его можно заправить салатной заправкой (дижонская горчица+бело-винный уксус+соль+черный перец+3 ст.л жира от бекона - вместе взбить). Выложить теплый бекон на салат, подать с гренками (просто окунул пару ломтиков хлеба в беконий жир до того как положил шалот, обжарил на отдельной сковородке). Сверху яйцо-пашот, правда не фотогенично вышло, подсунули не самые свежие для поширования яйца.
Продолжая тему французской кухни. Quiche Lorraine. Он же Лотарингский пирог. Под сухое бело очень весьма. Классический, без сыра, по рецепту мадам Джулии Чайлд. Подробностей писать не буду, рецепт в сети на русском есть. В процессе выпечки пришлось проявить сообразительность, расскажу как-нибудь, при случае.
И на
Такие дела. Ода бекона...
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употребляемых…