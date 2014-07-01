Бекон домашний / Fresh bacon

Рисовая каша с мясом – антикризисная кухня в самоизоляции Это не какой-то там плов! Первое, главное, что надо себе сказать и приступить к готовке без всякого ложного пиетета... Продукты самые…

Никогда такого не было и вот опять ...да вот условия позволяют Дело сделано - можно и расслабиться.... ...и это еще не все

Русские «суши» « — Были у бабуси, Ели нигиридзуси…» Не самое оригинальное название, кто ж только не оттоптался на этой теме: и с селедкой роллы крутили, и…

Хрустящий минтай в сладком соусе Считается что входить в новый год с долгами не очень хорошо. Поэтому, все же решил закрыть здесь хотя бы один – будет меньше поводов, в будущем,…

С Днем повара Картинка: откуда-то из сети